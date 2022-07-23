ЗСУ знищили штаб російського полку в Лисичанську, де саме проходила нарада окупантів. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та ціляться у зерносховища та склади.

ZAXID.NET підсумовує сто п’ятдесятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли ракетами Одеський торговий порт. Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту, проте саме зерносховище вони не пошкодили.

На Кіровоградщині російські ракети влучили у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці», відомо про кількох загиблих. Вночі та вранці під мінометними обстрілами була Чернігівська область, а також кілька громад на Сумщині.

Росіяни кілька разів влучили в центр Харкова, обстрілювали з «Градів» Дніпропетровщину, вранці також шістьма ракетами вдарили по Миколаєву. Внаслідок обстрілів сталося займання на території складського приміщення.

ЗСУ знищили штаб російського полку в Лисичанську. У момент удару по будівлі російські окупанти проводили там нараду, відомо про щонайменше 50 вбитих росіян.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 39 240 військових. Також було знищено:

танків – 1 708 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 929 (+9);

артилерійських систем – 864 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 253 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 113 (+0);

літаків – 221 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 820 (+17);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 714 (+1);

спеціальної техніки – 72 (+0);

крилатих ракет – 167 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські крилаті ракети вдарили по Кіровоградщині, 3 людей загинули і 16 отримали поранення.