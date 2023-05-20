Росіяни вбили двох мирних мешканців авіаударом по Бериславу на Херсонщині та знову масово атакували Київ та східний регіон бойовими дронами Shahed, що, утім, повністю збили ЗСУ. Також окупанти перетворили на полігон природоохоронну територію острова Джарилгач у Чорному морі і з'єднали його із селищем Лазурне в Херсонській області. Водночас ЗСУ спростовує заяви «вагнерівців» про повне взяття Бахмута, а російські військові після вибухів в Маріуполі перебираються в Новоазовськ.

ZAXID.NET підсумовує 451 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Загалом протягом доби противник завдав трьох ракетних та 56 авіаційних ударів та понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, що призвело до руйнувань цивільної інфраструктури.

Основні зусилля, за даними Генштабу, противник зосереджує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень на цих ділянках фронту. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. На Авдіївському напрямку ворог намагався наступати, але успіху не мав.

У свою чергу, авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 202 430 військових. Також було знищено: