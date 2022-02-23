Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що за даними відомства Росія готує провокацію на хімічному заводі «Титан» у місті Армянськ, що розташований поблизу адмінмежі Херсонської області з окупованим Кримом.

«За розвідувальними даними на заводі «Титан», що в м. Армянськ, Перекопський перешийок та вцілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони. Сьогодні о 20-ій годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали», – йдеться у повідомленні відомства у Facebook ввечері у середу, 23 лютого.

У ГУР Міноборони вкотре наголосили, що «Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви з цього приводу».

Інформацію про те, що Росія евакуювала працівників підприємства в Армянську, також повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Тривожні свідчення з Кримського півострова, де евакуювали всіх працівників нічної зміни із хімічного заводу титанових сполук в Армянську. Це може бути підготовкою ще однієї інсценованої провокації з боку Росії. Здається, у Москви немає меж у спробах вигадати приводи для подальшої агресії», – написав Кулеба в Twitter.

Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022

Зауважимо, що 30 грудня 2021 року ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (Ukrainian Chemical Products, раніше – «Кримський титан») – великий виробник діоксиду титану з холдингу Group DF українського олігарха Дмитра Фірташа, продало всі свої активи на тимчасово окупованій території в Криму російській компанії «Русский титан».

У 2014 році ПрАТ «Кримський титан» було перереєстровано з Армянська (Автономна республіка Крим) до Києва, потім Group DF перейменувала його на Ukrainian Chemical Products. Власником Ukrainian Chemical Products є Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Німеччина). Однак, як повідомляли в групі, вона не контролювала підприємство з 2016 року.

Як інформував ZAXID.NET, Білий дім, Пентагон та Велика Британія раніше підтверджували, що Росія може використовувати операцію «під чужим прапором» для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.