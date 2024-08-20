Ворог влучив прямо у дитяче кафе

Сьогодні, 20 серпня, о 17:45 російські військові обстріляли Малокатеринівку Запорізької області та влучили в дитяче кафе. П'ятеро людей дістали поранення, четверо з них діти. 15-річний хлопець помер в реанімації. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, удар прийшовся по дитячому кафе.

«Троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити», – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що боєприпас, тип якого встановлюється, влучив біля торгівельного кіоску. 15-річного хлопця медики доставили до клінічної лікарні без свідомості. Ще хлопці 11, 14 і 17 років, а також 18-річна дівчина мають незначні поранення.

Згодом староста селища Малокатеринівка Людмила Волик повідомила, що 15-річний хлопець, який дістав поранення на Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу, помер у реанімації, інформує «Суспільне».

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. Ворог завдав удару по промисловому об'єкту.