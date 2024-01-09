Представники російської окупаційної адміністрації на окупованих територіях Херсонщини змушують українських дітей з інтернатів писати листи військовослужбовцям армії Росії в обмін на подарунки. Про це повідомила прес-служба Центру національного спротиву у вівторок, 9 січня.

Як повідомляється, росіяни продовжують цинічну політику «перевиховання» українських дітей.

«Окупанти змусили дітей Олешківського будинку-інтернату писати листи російським солдатам. За ідеєю, це мають бути листи подяки за подарунок, які «солдати» передали дітям», – розповіли у відомстві.

Насправді так звані «подарунки від солдатів російської армії», купувала окупаційна адміністрація. Однак кожна дитина мала написати лист подяки за отримання такої винагороди.

«У такий спосіб у дітей формували думку про дружнє до них ставлення окупанта», – додали у пресслужбі.

У Центрі нацспротиву переконані, що такі заходи є частиною цілеспрямованої політики ворога щодо зміни самоідентифікації українських дітей, що є однією з ознак геноциду.

Як інформував ZAXID.NET, 5 січня стало відомо, що президент Росії Владімір Путін видав наказ про присвоєння депортованим до Росії українським дітям російського громадянства.