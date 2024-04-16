Джон Кірбі заявив, що через низку причин США не буде допомагати Україні збивати дрони та ракети

Військові сили США не будуть збивати цілі у повітряному просторі України, як це було 14 квітня в Ізраїлі під час масованої атаки Ірану. Причиною є те, що у країн «різні конфлікти», в якій США не хочуть брати участь, повідомив у понеділок, 15 квітня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Під час брифінгу у Білому Домі посадовець відповів на питання журналістки, чому США не можуть збивати снаряди в Україні, як в Ізраїлі. Джон Кірбі категорично заявив, що США не долучатимуться до збиття повітряних цілей в Україні через «різні конфлікти».

«Це різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз. Президент ще на початку вторгнення чітко дав зрозуміти, що США не будуть стороною конфлікту», – повідомив він.

Водночас Джон Кірбі заявив, що США нададуть «все необхідне обладнання» для захисту неба над Україною. При цьому зробити це зараз неможливо через затягування ухвалення законопроекту про додаткове фінансування нацбезпеки, який передбачає допомогу для України.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран завдав масованого удару по Ізраїлю, застосувавши ракети та безпілотники. За попередніми підрахунками, Іран атакував Ізраїль понад 300 повітряними цілями, більшість з яких вдалося збити за допомоги ВПС США та Великої Британії.

Того ж дня США заявили, що не підтримають Ізраїль у контрударі по Ірану і не братимуть участь в «акціях помсти». Згодом ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден відмовив ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу від негайного удару по Ірану.

На обстріл Ізраїлю відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив, що на потужний захист та мир заслуговує і Близький Схід, і Україна. За словами президента, відбиття атаки Ірану свідчить про ефективність сучасних засобів ППО та авіації, і цього потребує Україна. Крім того, Зеленський закликав США прискорити розгляд законопроекту про допомогу Україні та запровадити нові санкції, які не дозволять Росії створювати нові дрони.