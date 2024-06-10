Наближається пік черешневого сезону

Цьогоріч сезон черешень в Україні розпочався на три тижні раніше завдяки теплій погоді і вже майже сягнув свого піку. Ранній старт посприяв зменшенню на 30% ціни на черешню у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Прогнозується, що ціни на черешню та інші ягоди і фрукти буде знижуватися, розповіла у коментарі ZAXID.NET керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» Тетяна Попович.

Основними виробниками черешні в Україні є Закарпаття, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя, у фруктових садах яких вирощують високоякісну черешню. Окрім внутрішнього виробництва, черешню також імпортують з Туреччини та Молдови.

Зараз ціни на черешню у Львові становлять в середньому 60-80 грн за кілограм, що на 30% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. У пік сезону черешень, що очікується в середині червня, ціна на них знижуватиметься ще. Сезон черешень в Україні триває до кінця липня.

Також в Україні триває сезон полуниць. Врожайність полуниці у 2024 році стабільна та не показує значного відхилення від минулого року. Окрім української полуниці, в Україні продається імпортна полуниця з Греції, Туреччини, Албанії, Франції та Нідерландів. Найбільші обсяги поставок надходять з Греції та Туреччини. Але українська полуниця поступово витісняє імпорт, оскільки є більш доступною по ціні, свіжа та високої якості.

Окрім того, починається сезон на абрикоси, персики, малину та смородину, очікується врожай кавунів. Найкращі ціни на фрукти та ягоди можна очікувати на піку сезону, зазвичай це – середина літа.

Оскільки захід України відомий ягідними плантаціями, а південь – фруктовими садами, ягоди у Львові коштуватимуть дешевше через нижчі витрати на транспортування.