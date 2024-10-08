Чистілін є помічником ексрадника російського президента Володимира Путіна Сергія Глазьєва

Служба безпеки України спільно з правоохоронцями Молдови затримали російського ідеолога Дмитра Чистіліна. Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора у вівторок, 8 жовтня.

СБУ зазначає, що Чистілін є помічником ексрадника російського президента Володимира Путіна Сергія Глазьєва.

Протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для Кремля низку нібито аналітичних матеріалів, в яких підтримував збройну агресію росіян та приєднання тимчасово окупованих територій до Росії. Ці публікації також були спрямовані на проведення інформаційних диверсій проти України.

Також він активно просував кремлівські інтереси за межами Росії. Зокрема, діючи нібито від імені української громадськості, зловмисник брав участь у проведенні «круглих столів» у європейських країнах. Під час таких заходів він намагався зменшити підтримку України з боку західних партнерів. Після участі в одному з таких форумів Чистіліна було затримано, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн.

Наразі він знаходиться під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

«Документуються факти його сприяння воєнній розвідці РФ, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти Росії», – додали в СБУ.

Чистіліну загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 3 жовтня Служба безпеки заочно повідомила про підозру Олександру Захарову, він є головним конструктором дронів ZALA та Ланцет.

Також СБУ порушила кримінальну справу проти російської режисерки фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової.