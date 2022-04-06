СБУ припинила діяльність мережі ворожих коригувальників, а також затримала колаборанта

СБУ припинила діяльність мережі ворожих коригувальників, а також затримала колаборанта, який готував «списки» на знищення українців. Їх виявили у Дніпропетровській, Донецькій та Сумській областях. До прикладу, у Сумах зрадником виявився голова однієї з міських громадських організацій.

За інформацією прес-служби СБУ у Дніпропетровській області було викрито агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про розташування стратегічно важливих об’єктів регіону і військових частин.

«Їхні координати він передавав російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку та близького родича, який проживає на території тимчасово окупованої Донеччини. Отриману інформацію ворог використовував для ракетних обстрілів по території Дніпропетровщини. Його затримали під час збору даних щодо військового об’єкта, по якому окупанти планували здійснити обстріл», – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

У Сумах агентом спецслужб РФ виявився голова однієї з міських громадських організацій, який намагався передати окупантам списки з даними українських патріотів та бійців місцевої тероборони.

А на Донеччині затримали ще двох ворожих інформаторів. Вони збирали дані щодо місць дислокації та переміщення українських військ з прив’язкою до місцевості.

«Встановлено, що одним із зв’язкових агентури загарбників був так званий депутат народної ради ДНР», – зазначив Дехтяренко.

Окрім того, СБУ продовжує документувати злочинну діяльність колаборантів на тимчасово окупованій території України. Серед них – екс-посадовці органів місцевого самоврядування. Зокрема, відомо, що на бік ворога перейшов колишній керівник Станично-Луганської селищної громади, а також «голова Волноваської міської ради ДНР» та один із місцевих депутатів ОПЗЖ, який очолив «Вольненську сільраду» при окупаційній адміністрації РФ.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, НАЗК створило для СБУ реєстр колаборантів і зрадників. Нагадаємо, що у березні в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.