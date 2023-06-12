Водій керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння

В Чернівецькому районі трапилася смертельна ДТП. Водій автомобіля Toyota Land Cruiser не впорався з керуванням і, як наслідок, авто перекинулося в кювет. В момент аварії в салоні автомобіля перебувало ще 8 неповнолітніх пасажирів. Від отриманих травм помер 15-річний хлопець.

Аварія трапилася о 01:30 12 червня в селі Стара Жадова Чернівецького району. Про ДТП повідомили в поліцію самі постраждалі та медики бригади швидкої допомоги. Правоохоронці з'ясували, що за кермом Toyota Land Cruiser перебував 19-річний села Зруб-Комарівський. Чоловік на великій швидкості не впорався з керуванням, автомобіля спочатку з'їхав в кювет, а потім перевернувся. В цей момент в автівці перебувало ще 8 пасажирів, усі — неповнолітні.

«Правоохоронці встановили, що пасажири автомобіля усі віком від 15 до 17 років. Внаслідок аварії один 15-річний житель села Панка отримав численні тілесні ушкодження та під час надання йому медичної допомоги помер на місці події. Ще двоє 16-річних пасажирів із незначними травмами доправили до лікарні. Медики діагностували у дівчини перелом руки, а у хлопця травму голови та садна обличчя», — повідомили в поліції Буковини.

Інших пасажирів автомобіля медики бригади швидкої допомоги оглянули на місці аварії та, не виявивши в них жодних травм, відпустили додому. А от у 19-річного водія правоохоронці зафіксували алкогольне сп'яніння.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Наразі проводиться досудове розслідування. Якщо провину водія доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років