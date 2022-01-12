Вищий антикорупційний суд продовжив до 3 лютого домашній арешт колишньому судді Миколі Чаусу, якого підозрюють в отриманні хабаря. Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі УНН в середу, 12 січня.

Нагадаємо, що екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали 30 липня у селі Мазурівка Вінницької області. За інформацією ЗМІ, після того, як Чауса затримала поліція, його перехопили працівники СБУ та повезли до Києва. Разом з тим правоохоронці, які затримували екс-суддю, не вийшли на зв’язок з НАБУ, яке розслідує проти Чауса кримінальне провадження.

Саму справу про хабарництво Чауса розслідує НАБУ. Тому його детективи закликали, аби екс-суддю після затримання доставили саме до них як до органу досудового розслідування. НАБУ також опублікувало відео, де його детективи ведуть погоню за автомобілем СБУ, який перевозив Чауса, вимагаючи віддати їм суддю. Однак Служба безпеки України це зробити відмовилася.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи екс-судді Миколи Чауса, забезпечувати безпеку повинні працівники Служби безпеки України.

Однак вже 3 серпня детективи НАБУ затримали екс-суддю в лікарні «Феофанії» та вручили йому підозру. Відомство зазначило, що затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання до судового засідання. 4 серпня суд відправив Чауса під домашній арешт.

Чаус втік з України у 2016 році після того, як його викрили на хабарі. Заарештувати його не змогли, бо Верховна Рада не дала на це дозвіл, і Чаус утік до Молдови. Його оголосили у національний, а потім у міжнародний розшук. В березні 2017 року його затримали у Молдові, де він просив політичного притулку, але отримав відмову.

Про викрадення Миколи Чауса 3 квітня 2021 року.Адвокат судді-втікача заявив, що Чауса викрала «група невідомих озброєних чоловіків» у центрі Кишинева. Інформацію про викрадення підтвердила поліція та відкрила кримінальну справу.

Президентка Молдови Мая Санду назвала викрадення Чауса недопустимим. «Недопустимо, щоб у Молдові зникали люди незалежно від того, чи є вони громадянами нашої країни та чи доведено те, що вони вчинили злочин», – заявила вона.

МВС Молдови заявило, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Утім, де перебуває Микола Чаус наразі невідомо. У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба причетність України до зникнення екс-судді заперечив та запропонував створити спільну робочу групу для встановлення усіх обставин цього інцидент.

Водночас за даними журналістів RISE Moldova та «Слідство.Інфо», до викрадення Миколи Чауса може бути причетна українська розвідка. При цьому вивезти з країни його міг військовий аташе на автомобілі посольства України в Молдові.