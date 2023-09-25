Після вбивства 17-річний юнак підпалив хату літньої жінки

Верховний Суд остаточно призначив десять років ув'язнення 23-річному мешканцеві Шепетівки, який вбив літню родичку, забрав її гроші та підпалив будинок. Свою провину зловмисник так і не визнав.

Зазначимо, що вбивство чоловік скоїв у жовтні 2018 року. На той момент йому було 17 років. Ввечері він прийшов до помешкання своєї двоюрідної бабусі у Шепетівці, аби відібрати в неї гроші.

«Хлопець жорстоко побив родичку, а коли та продовжила чинити опір – вдарив потерпілу декілька разів по голові каменем, який заздалегідь приніс із собою. Внаслідок цього вона померла. Щоб приховати вчинене, вбивця підпалив будинок і втік із місця вчинення злочину», – повідомляє деталі справи прес-служба обласної прокуратури.

Поки поліція шукала вбивцю, хлопець витрачав гроші на відпочинок у розважальному закладі. Також він переконував поліцейських, що не покидав райцентр, і навіть підмовив свою знайому підтвердити цю інформацію. Проте камери спостереження на в'їзді в село Судилків зафіксували ввечері 3 жовтня приїзд зловмисника. Окрім того, під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили закривавлений одяг і взуття, в якому він зафіксований на відео.

У вересні 2021 року суд першої інстанції визнав юнака винним у вчиненні умисного вбивства, розбою та підпалу. Однак обвинувачений оскаржував рішення і подавав апеляції. Справа дійшла до Верховного Суду. Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, у понеділок, 25 вересня, суд поставив остаточну крапку в цій справі та підтвердив вирок першої інстанції.

«Засудженому призначено 10 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджений перебував під вартою. Під час судового розгляду своєї вини він не визнав», – йдеться у повідомленні.