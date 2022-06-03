100 днів повномасштабної війни і героїчного спротиву українців. За цей час росіянами не вдалось не те, що захопити Київ, а й досягнути жодну із своїх цілей. Ще трішки і перемога буде за ЗСУ.

ZAXID.NET підсумовує сотий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку та Луганську область. Військові РФ вночі також обстріляли з важкої артилерії Миколаїв та область, є загиблі і поранені.

Збройні сили України змусили російських загарбників відійти від двох населених пунктів на Сєвєродонецькому напрямку Луганської області. Військові РФ намагалися оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська, але ЗСУ не дали їм захопити села Метьолкіне та Білогорівка. Українські військові також відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька.

Російські ДРГ двічі намагалися зайти на територію Сумської області – там готуються до спроби повторного вторгнення росіян.

Генштаб попередив про намір Росії посилити диверсійно-розвідувальну діяльність в Україні. Росіяни набирають україномовних найманців у нові ДРГ.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 30 950 військових. Також було знищено:

танків – 1 367 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 366 (+12);

артилерійських систем – 675 (+14);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 207 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 95 (+0);

літаків – 210 (+2);

гелікоптерів – 175 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 329 (+4);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 535 (+14);

спеціальна техніка – 51 (+0);

крилаті ракети – 121 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Двоє репортерів міжнародної агенції Reuters отримали поранення внаслідок обстрілів під Сєвєродонецьком, а їхній водій загинув. Військові РФ вночі обстріляли з важкої артилерії Миколаїв та область, є загиблі і поранені.