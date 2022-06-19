Ракетні удари по Очакову та Дніпропетровщині, на жаль, не обійшлись без загиблих. ЗСУ збили ворожі ракети над Одещиною, просунулись у напрямку Мелітополя та відбили штурм на Донеччині.

ZAXID.NET підсумовує сто шіснадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Внаслідок ракетного удару по Очакову загинула щонайменше одна людина, ще двох поранено. На Дніпропетровщині через ворожу атаку вибухнув резервуар з пальним, під обстрілами була й Сумщина, Донецька та Луганська області. Над Одещиною українські захисники збили дві російських ракети.

ЗСУ відбили ворожий штурм біля села Берестове на Донеччині, українські військові також просунулися на понад 10 кілометрів у напрямку Мелітополя.

Проте росіяни нарощують систему протиповітряної оборони на окупованій території Херсонщини, а також накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 33 600 військових. Також було знищено:

танків – 1 468 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 577 (+4);

артилерійських систем – 745 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 235 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 98 (+0);

літаків – 216 (+0);

гелікоптерів – 181 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 523 (+10);

катерів/кораблів – 14 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);

спеціальна техніка – 55 (+0);

крилаті ракети – 130 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Одна людина загинула і двоє отримали поранення внаслідок ракетного удару росіян по Очакову. На Дніпропетровщині через ворожу атаку вибухнув резервуар з пальним, загинули рятувальники. Росіяни на Харківщині вбили комбата «Карпатської Січі» Олега Куцина.