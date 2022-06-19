Підсумки 116 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Ракетні удари по Очакову та Дніпропетровщині, на жаль, не обійшлись без загиблих. ЗСУ збили ворожі ракети над Одещиною, просунулись у напрямку Мелітополя та відбили штурм на Донеччині.
ZAXID.NET підсумовує сто шіснадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Внаслідок ракетного удару по Очакову загинула щонайменше одна людина, ще двох поранено. На Дніпропетровщині через ворожу атаку вибухнув резервуар з пальним, під обстрілами була й Сумщина, Донецька та Луганська області. Над Одещиною українські захисники збили дві російських ракети.
ЗСУ відбили ворожий штурм біля села Берестове на Донеччині, українські військові також просунулися на понад 10 кілометрів у напрямку Мелітополя.
Проте росіяни нарощують систему протиповітряної оборони на окупованій території Херсонщини, а також накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 19 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 33 600 військових. Також було знищено:
- танків – 1 468 (+3);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 577 (+4);
- артилерійських систем – 745 (+6);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 235 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 98 (+0);
- літаків – 216 (+0);
- гелікоптерів – 181 (+1);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 523 (+10);
- катерів/кораблів – 14 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);
- спеціальна техніка – 55 (+0);
- крилаті ракети – 130 (+1).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Одна людина загинула і двоє отримали поранення внаслідок ракетного удару росіян по Очакову. На Дніпропетровщині через ворожу атаку вибухнув резервуар з пальним, загинули рятувальники. Росіяни на Харківщині вбили комбата «Карпатської Січі» Олега Куцина.