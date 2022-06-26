Зруйнована багатоповерхівка у Києві, вибухи у Черкаській та Чернігівській областях. Росіяни зосередились на захопленні останнього вільного міста Луганщини, а також збільшення російських військ у Білорусі.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцять третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Масштабний ракетний удар вранці сколихнув столицю. Росіяни випустили до шести ракет по Києву, частину вдалось збити, проте інші влучили у ціль. Унаслідок удару спалахнула пожежа в одній із житлових дев’ятиповерхівок, а три її верхні поверхи частково зруйновано.

Росіяни завдали два ракетні удари по Черкаській області та ще два по Десні на Чернігівщині. Вранці пролунали вибухи у Миколаєві, а біля Одеси українські захисники збили дві ворожі ракети.

Росіяни обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину, а під мінометний обстріл потрапила Сумщина – там вранці були чутно 24 вибухи.

Росіяни зосередились на захопленні Лисичанська – останнього вільного міста Луганщини. У Сєвєродонецьку окупаційна влада повідомила про захоплення в полон 70 бійців, які перебували на заводі «Азот».

Українська розвідка також повідомила про збільшення в Білорусі російських військ. На білоруські аеродроми перекинуть ще десять російських літаків.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 34 850 військових. Також було знищено:

танків – 1 532 (+21);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 659 (+14);

артилерійських систем – 764 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 243 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 99 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 184 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 564 (+4);

катерів/кораблів – 14 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 630 (+4);

спеціальна техніка – 60 (+0);

крилаті ракети – 139 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок ракетного удару росіян зранку по Києву загинула людина й шість дістали поранення. Внаслідок атаки росіян на Черкащину загинула одна людина.