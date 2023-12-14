Внутрішні аудити виявляють порушення у військових частинах та установах регулярно

Внутрішні аудитори Міноборони України встановили фінансові порушення та ризики втрати активів на понад 10 млрд грн лише за останній квартал. Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир у колонці Liga.net.

За його словами, переважну частину цих порушень усували чи відшкодовували безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів.

«До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж триста осіб. Питання щодо притягнення до інших видів відповідальності вирішується після передання результатів внутрішніх аудитів до правоохоронних органів», – повідомив Юрій Джигир.

Заступник міністра оборони підкреслив, що нова команда на чолі з Рустемом Умєровим продовжують усувати фінансові зловживання у структурі. Цей процес міністерство напрацьовує спільно з Громадською антикорупційною радою при Міноборони, Офісом з підтримки змін, провідними антикорупційними експертами Незалежної антикорупційної комісії НАКО та іншими.

Нагадаємо, наприкінці жовтня внутрішній аудит Міноборони заявив, що командування деяких виплачувало військовослужбовцям, які не брали безпосередньої участі у бойових діях на фронті, премії у 100 тис. грн. Загалом військовим виплатили понад 123 млн грн, зокрема, на Київщині.