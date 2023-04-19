Цех викрили влітку 2022 року в Ужгороді

Трьом мешканцям Закарпаття присудили загалом 353,6 тис. грн за виготовлення фальсифікованого алкоголю. Викрили закарпатців влітку 2022 року, цех для виробництва підробок розташовувався у підвалі будинку в Ужгороді. Продавали фальсифіковану горілку та коньяк ще двоє спільників групи з Ужгорода.

Як у середу, 19 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, організатор злочину налагодив діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікату в підвальному приміщенні будинку в Ужгороді. Готову продукцію маскував під горілку та коньяк відомих торгових марок і клеїв на них підроблені марки акцизного податку. Транспортуванням і реалізацією фальсифікату покупцям займалися двоє спільників чоловіка, також мешканців Ужгорода.

«Коли зловмисників викрили вони саме готували до збуту 600 пляшок фальсифікованого під горілку алкоголю. Тоді ж у їхніх помешканнях і транспортних засобах провели ряд обшуків. Знайшли та вилучили понад 800 пляшок підробленого алкоголю з фейковими акцизними марками, упаковки таких марок, близько 400 л рідини із запахом спирту, порожню скляну тару з-під горілки та коньяку з етикетками відомих брендів, різноманітне обладнання для виготовлення фальсифікату», – йдеться у повідомленні.

Обвинувачені уклали угоду з прокурором про визнання винуватості. Відтак трьох членів групи засудили за фактом протиправного придбання, зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 ККУ). Організатора цеху визнали винним і в незаконному виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв, а також придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті підроблених марок акцизного податку (ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 ККУ).

Чоловікам призначили покарання у виді штрафу на загальну суму 353 600 грн, а незаконно виготовлений алкоголь та сировина підлягають конфіскації і знищенню за рішенням суду. Двоє обвинувачених сплатили штраф ще до вступу вироку в законну силу. Йдеться про 127,5 тис. грн та 105,4 тис. грн відповідно. Надходження коштів від третього засудженого очікується.