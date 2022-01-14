Екс-президента Петра Порошенка підозрюють у держзраді у справі про постачання вугілля з «Л/ДНР»

Судове засідання з обрання запобіжного заходу екс-президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у державній зраді, відбудеться 17 січня о 11:00 – через дві години після його прибуття до Києва. Про час проведення засідання Печерського районного суду Києва оголосило Державне бюро розслідувань на брифінгу 14 січня.

Раніше 12 січня ДБР повідомило, що Порошенку досі не обрали запобіжного заходу, бо той ухилився від явки до суду. У відповідь на це адвокат екс-президента Ігор Головань заявив, що його підзахисного не викликали до суду. Обирати запобіжний захід планують 17 січня – у день його повернення в Україну. Відомо, що політик має прилетіти до Києва о 9:00.

Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Відомо, що Петро Порошенко певний час перебував у Польщі, а пізніше поїхав до Бельгії.