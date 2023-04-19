Прем’єр-міністр Болгарії Гилиб Донев повідомив, що Болгарія зупиняє імпорт української агропродукції

Болгарія стала четвертою країною Євросоюзу після Польщі, Угорщини та Словаччини, яка заборонила імпорт української сільськогосподарської продукції. Відповідне рішення болгарський уряд ухвалив у середу, 19 квітня. Заборона не поширюється на транзит.

«Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після запровадження аналогічних заборон з боку інших країн, можливі надзвичайно серйозні наслідки для болгарського бізнесу», – сказав прем’єр-міністр Болгарії Гилиб Донев і зазначив, що уряд Болгарії не може цього допустити, пише БНР.

«Ми змушені вжити такий національний захід, поки відповідальні європейські органи розглядають адекватну відповідь на зміну обставин, до яких призвели коридори солідарності», – сказав Донев.

Як довго діятиме тимчасова заборона, прем'єр не уточнив. Він розраховує, що Брюссель "почує і зрозуміє" позицію Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини.

Донєв додав, що Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства місцевих фермерів їй не допоможуть.

Таким чином Болгарія стала четвертою країною Євросоюзу, яка заборонила імпорт української сільськогосподарської продукції. Водночас раніше Єврокомісія, яка звільнила українську агропродукцію від мита до червня 2024 року, нагадала, що країни не можуть вирішувати торгові питання в односторонньому порядку.