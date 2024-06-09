Прикордонники визнають, що спроби незаконно перетнути кордон трапляються щодня

Українські прикордонники не фіксують росту спроб незаконного перетну державного кордону після ухвалення закону про мобілізацію, хоч і визнають, що такі спроби трапляються щодня. Про це у неділю, 9 червня, розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону, пише «Громадське».

«Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилася, але такі спроби (перетину кордону – Ред.) залишаються щоденно», – сказав він.

За словами Демченка, більшість таких спроб відбуваються поза межами пунктів пропуску, а найбільше – на кордоні з Румунією та Молдовою.

Водночас через пункти пропуску чоловіки намагаються незаконно виїхати з країни, використовуючи підроблені документи або ховаючись у потаємних відділах транспорту.

Нагадаємо, з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, що зобов’язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років стати на військовий облік. Оновити свої дані можна в ТЦК, ЦНАПі або через застосунок Резерв+.