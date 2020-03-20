Головні новини Львова за 20 березня

У Львові є перший хворий на коронавірус, помер Ярослав Федоришин, найбільші сервіси таксі безкоштовно возитимуть медиків у Львові. Ці та інші новини у короткому огляді ZAXID.NET за 20 березня.

У Львові виявили першого хворого на коронавірус

Увечері у Львові зафіксували першого хворого на коронавірус. Це 58-річний мешканець Львова, який повернувся з Німеччини.

Помер директор львівського театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин

Цієї ночі, 20 березня, у Львові на 65-му році життя помер Ярослав Федоришин, директор львівського академічного духовного театру «Воскресіння». Сумуємо разом з рідними та друзями.

Українці почали заражати коронавірусом одне одного

Коронавірус почав розповсюджуватися всередині України. На території нашої держави зареєстровані навіть перші випадки інфікування. Якщо у вас є ознаки застуди або грипу і ви досі думали про те, чи варто йти до лікаря, то більше не вагайтесь.

До Львова надійшли результати досліджень на коронавірус 14 пацієнтів

Вранці, 20 березня, до Львова з лабораторного Центру громадського здоров’я прийшли ще 11 результатів досліджень аналізів людей з підозрою на коронавірус, що зараз перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні.

Сервіси таксі Uber, Uklon і Bolt безкоштовно возитимуть львівських медиків

Три найбільші сервіси з виклику таксі – Uber, Uklon і Bolt безкоштовно возитимуть львівських медиків на роботу. Що ж – ми аплодуємо соціально відповідальному бізнесу і радимо брати приклад іншим.

Головний санітарний лікар України заявив про ймовірне продовження карантину

Якщо кількість інфікованих коронавірусом в Україні та країнах Євросоюзу зростатиме, то карантин буде продовжено. Про таке заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, Україна тільки почала впроваджувати карантинні заходи, і не виключено, що в подальшому вони будуть ще жорсткішими.

Міськрада штрафуватиме львів’ян за порушення умов карантину

Працівники Львівської міської ради зможуть складати протоколи на мешканців міста, які порушують правила карантину. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 20 березня. За порушення умов карантину штраф складає від 17 000 до 170 000 грн.

У лісі біля Винниківського озера масово вирубують дерева

Біля Винниківського озера упродовж останніх кількох днів активно вирубують ліс. На цій території ТзОВ «Академія футболу» львівського бізнесмена Григорія Козловського має облаштувати лижну трасу. Поліція виїжджала на місце події, однак стверджує, що вирубка ведеться законно, а Григорій Козловський заявляє, що компенсовує збитки місцевим бюджетам.

Найпоширеніші фейки про коронавірус

Відколи в Україні почали виявляти перших хворих на коронавірус, в мережі почали поширювати багато інформації про цю інфекцію. Після запровадження карантину, крім офіційних даних, в соцмережах все частіше можна натрапити на фейки. Хтось розуміє безглуздість таких повідомлень, а у когось лише посилюється паніка. ZAXID.NET зібрав найпопулярніші фейки та пояснює, чому у них не варто вірити.