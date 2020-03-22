Головні новини Львова за 22 березня

Підозрюваних на коронавірус у Львові побільшало, львівські церкви перейшли на дистанційну роботу, УГКЦ готується перепрофілювати свої церкви під шпиталі. Ці та інші новини у короткому огляді на ZAXID.NET за 22 березня.

За ніч у Львові ще в 21 людини лікарі запідозрили коронавірус

У період з 17:00 21 березня до 8:00 год 22 березня у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явився ще 21 пацієнт. Загалом в області з підозрою на коронавірус є 84 людини, з яких 53 перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні.

Садовий повідомив про потребу реагентів для аналізів на коронавірус

Львівський обласний лабораторний центр МОЗ має можливість робити точні аналізи на коронавірус, які на сьогодні проводяться лише у Києві, але для цього Львову потрібні спеціальні імпортні реагенти. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до власників лабораторій та науково-дослідних установ з проханням продати або надати місту потрібні реагенти.

Львівські церкви практично перейшли на дистанційну роботу

У неділю, 22 березня, коли православні і греко-католики відзначають Хрестопоклонну неділю – середину Великого посту – у львівських храмах практично немає людей. Віряни дослухалися до закликів влади та церковного керівництва дивитися службу через трансляцію на телебаченні чи онлайн.

Глава УГКЦ заявив про готовність перепрофілювати церкви на лікарні

Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви блаженніший Святослав під час літургії в патріаршому соборі Воскресіння Христового 22 березня сказав, що Церква зробить усе можливе, аби допомогти лікарям врятувати людські життя в разі спалаху коронавірусу Covid-2019 в Україні. У тому числі, УГКЦ готова перепрофілювати свої храми та монастирі в лікарні, якщо ліжок у звичайних лікарнях не вистачатиме.

«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд з Перемишля для евакуації

«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг «Інтерсіті+» з Перемишля до Києва із зупинкою у Львові на 22 березня для вивезення українців, які через карантин не можуть самостійно повернутися в Україну.

Митрополит УПЦ МП об'їхав Львів з іконою Богородиці

У неділю, 22 березня, митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет, об’їхав навколо Львова з «часткою Животворящего Хреста Господнього та іконою Пресвятої Богородиці Пантанаса-Цілительниця». Такі обряди, на переконання священослужителя, мали б відігнати з міста епідемію коронавірусу.

Поліція склала понад 1400 адмінпротоколів за порушення карантину

Станом на ранок 22 березня правоохоронці склали 1415 адмінпротоколів за порушення карантину в Україні, 1358 з яких передали до суду. Порушникам загрожує штраф від 17 до 35 тисяч гривень. У Львівській області склали лише 39 адмінпротоколів.

МОЗ опублікувало інструкцію щодо самоізоляції після повернення з-за кордону

Міністерство охорони здоров'я закликало українців після повернення додому з-за кордону суворо дотримуватися режиму самоізоляції й опублікувало інструкцію для самоізоляції.

Вулиці українських міст почали патрулювати військові і Нацгвардія

Військовослужбовці Збройних сил України з 22 березня розпочнуть патрулювати вулиці міст через карантин, оголошений у зв'язку з поширенням коронавірусу. Військові ЗСУ будуть діяти у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії.