На піку захворюваності. Схоже, ми з вами вийшли на так зване плато цієї ковідної хвилі. Що показує нам статистика? Обговоримо. І чергову будівельну аферу викрили у Львові. Аби звести багатоквартирний будинок біля водойми в парку, прибережну лінію в документах зменшили. Місцеві мешканці наполягають на незалежній експертизі. І про те, як у Львові намагаються приватизувати заповідник. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 10 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 131 036 (+1 021 за попередню добу).

Польські джипери залишились непокараними за перегони у карпатському заповіднику

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Ілля Романський, артист балету, вирішив поплавати під час шторму. Його шукають уже другий день.

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У п’ятницю знеструмлять 66 вулиць Львова та ще чотирьох населених пунктів

Публікуємо перелік адрес, де протягом 11 лютого не буде світла.

Львівські прикордонники вилучили ретроавтомобіль через невідповідність документів

Раритетний автомобіль «Москвич 401» – 1955 року випуску. За його кермом був 27-річний українець, який їхав до Польщі.

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