Львів'яни штурмують курси домедичної допомоги. Розкажемо, де ще можна записатись. Нові подробиці обвалу кам'яниці в самому центрі Львова. Що ж спричинило руйнування дерев'яної сходової клітки і в яких умовах нині опинились мешканці. У Львові вітчим жорстоко побив пасинка. Дитина у реанімації. Чому мовчала мама 7-річного хлопчика і як вчиняти в таких ситуаціях сусідам, рідним та просто небайдужим – почуємо поради психологів. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+112

Станом на 21 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 136 275 (+112 за попередню добу).

У міськраді Львова назвали причину обвалу сходів у житловому будинку

Деякі мешканці не захотіли покинути свої квартири, адже загрози руйнування будинку немає.

Верховний Суд зупинив рішення про вихід Дублян з Львівської громади

Прильвівське місто Дубляни, де проживає понад 10 тис. мешканців, увійшло до Львівської громади за рішенням уряду у травні 2020 року.

У Раві-Руській мати за хабар хотіла незаконно вивезти з України 13-річного сина

У жінки не було дозволу батька, тож вона спробувала підкупити прикордонників, запропонувавши 400 євро хабара.

Львів'янка стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука

У фіналі Дзвенислава Черник перемогла чинну срібну призерку чемпіонату світу.

Депутати без мандатів

Чому екс-депутати УГП продовжують голосувати у Львівській облраді.

Синоптики попереджають про погіршення погоди на Західній Україні

Публікуємо прогноз погоди у західних областях протягом 21 – 25 лютого.

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