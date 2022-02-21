Головні новини Львова за 21 лютого
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Львів'яни штурмують курси домедичної допомоги. Розкажемо, де ще можна записатись. Нові подробиці обвалу кам'яниці в самому центрі Львова. Що ж спричинило руйнування дерев'яної сходової клітки і в яких умовах нині опинились мешканці. У Львові вітчим жорстоко побив пасинка. Дитина у реанімації. Чому мовчала мама 7-річного хлопчика і як вчиняти в таких ситуаціях сусідам, рідним та просто небайдужим – почуємо поради психологів. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 21 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 136 275 (+112 за попередню добу).
У міськраді Львова назвали причину обвалу сходів у житловому будинку
Деякі мешканці не захотіли покинути свої квартири, адже загрози руйнування будинку немає.
Верховний Суд зупинив рішення про вихід Дублян з Львівської громади
Прильвівське місто Дубляни, де проживає понад 10 тис. мешканців, увійшло до Львівської громади за рішенням уряду у травні 2020 року.
У Раві-Руській мати за хабар хотіла незаконно вивезти з України 13-річного сина
У жінки не було дозволу батька, тож вона спробувала підкупити прикордонників, запропонувавши 400 євро хабара.
Львів'янка стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука
У фіналі Дзвенислава Черник перемогла чинну срібну призерку чемпіонату світу.
Чому екс-депутати УГП продовжують голосувати у Львівській облраді.
Синоптики попереджають про погіршення погоди на Західній Україні
Публікуємо прогноз погоди у західних областях протягом 21 – 25 лютого.