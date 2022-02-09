Львів'яни та мешканці довколишніх сіл масово скаржаться на завищені показники у квитанціях за газ. Держкомісія вирішила влаштувати позачергову перевірку «Львівгазу». Чому гине риба у міських водоймах і як тому дати раду? Еко-активісти не просто б'ють на сполох, а мають свій план дій. Яма на ямі. На Стрийській, Княгині Ольги, Науковій та проспекті Чорновола. Чим комунальники латають діри в асфальті і чи на довго вистачить такого ремонту? Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+678

Станом на 9 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 130 015 (+678 за попередню добу).

Майже всі слідчі Львівського райуправління поліції подали рапорти на звільнення

Масове звільнення поліцейські пояснюють тиском нового керівника управління.

Голова Дрогобицької РДА врятував потопельника у басейні

33-річний Степан Кулиняк пірнув за потопельником та витягнув його з води.

Освіта в умовах пандемії: екзаменів не буде?

Будемо говорити нині про якість освіти в умовах пандемії і чи є тому якась альтернатива.

У четвер знеструмлять 73 вулиці Львова та ще п’яти населених пунктів

Публікуємо перелік адрес, де протягом 10 лютого не буде світла.

На Львівщині прикордонник вимагав 1250 доларів за працевлаштування

Затриманий інспектор працює у відділі «Рава-Руська».

Викладач львівського училища відмовився від вакцинації через релігійні переконання

Викладача Львівського державного музичного училища ім. С. Людкевича Павла Зав'ялова відсторонили від посади, але йому вдалося повернутись через суд.

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