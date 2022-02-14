Головні новини Львова за 14 лютого
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Чи готовий Львів до безперебійної життєдіяльності на випадок посилення російської агресії, обговоримо. Які консульства та посольства вже евакуювались і хто ще готується до переїзду поближче до межі Євросоюзу? Хтось у паніці на вихідні скуповував гречку, сірники та свічки, а хтось скупився шкарпетками. Виробник пообіцяв всі гроші передати Збройним Силам України. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 14 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 134 123 (+240 за попередню добу).
Адвоката Остапа Стахіва оштрафували за п’яне водіння
Михайла Магарського затримали нетверезим за кермом Chery Amulet біля Ходорова.
Садовий запевнив у готовності Львова до надзвичайної ситуації
Місто зможе забезпечити мешканців водою, медичними послугами та готове приймати біженців.
Фракціям партій у Львівській облраді наймуть помічників коштом бюджету
Штат працівників обласної ради перевищить кількість депутатів.
У вівторок 44 вулиці Львова протягом дня будуть без світла
Публікуємо перелік адрес, де протягом 15 лютого не буде світла.
Львів'янка одружилася з покійником заради його квартири у центрі міста
Жінка підробила свідоцтво про одруження після смерті пенсіонера.
ZAXID.NET купив популярну інтелектуальну онлайн-гру «Словко»
ZAXID.NET уклав угоду з львівським програмістом Петром Неком, який створив онлайн-гру «Словко» – україномовну адаптацію популярної онлайн-гри Wordle, яка набула вірусної популярності.