Чи готовий Львів до безперебійної життєдіяльності на випадок посилення російської агресії, обговоримо. Які консульства та посольства вже евакуювались і хто ще готується до переїзду поближче до межі Євросоюзу? Хтось у паніці на вихідні скуповував гречку, сірники та свічки, а хтось скупився шкарпетками. Виробник пообіцяв всі гроші передати Збройним Силам України. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 14 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 134 123 (+240 за попередню добу).

Адвоката Остапа Стахіва оштрафували за п’яне водіння

Михайла Магарського затримали нетверезим за кермом Chery Amulet біля Ходорова.

Садовий запевнив у готовності Львова до надзвичайної ситуації

Місто зможе забезпечити мешканців водою, медичними послугами та готове приймати біженців.

Фракціям партій у Львівській облраді наймуть помічників коштом бюджету

Штат працівників обласної ради перевищить кількість депутатів.

У вівторок 44 вулиці Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 15 лютого не буде світла.

Львів'янка одружилася з покійником заради його квартири у центрі міста

Жінка підробила свідоцтво про одруження після смерті пенсіонера.

ZAXID.NET купив популярну інтелектуальну онлайн-гру «Словко»

ZAXID.NET уклав угоду з львівським програмістом Петром Неком, який створив онлайн-гру «Словко» – україномовну адаптацію популярної онлайн-гри Wordle, яка набула вірусної популярності.

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