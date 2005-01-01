Головні новини Львова за 18 січня

У день приїзду президента світлофорів не відключали. До приїзду до Львова Президента України та генерал-губернаторки Канади, світлофорів повністю не відключали.

Військова співпраця з Канадою триватиме довше. Її з канадськими військовими продовжать до кінця року. Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

Жулі Пайєтт відвідала Ратушу. Міський голова представив гості свою команду, а сама Жулі Пайєтт залишила запис у Книзі почесних гостей Львова.

«Експрес» зустрів Президента флешмобом. «Петре, мені за тебе соромно!» – плакатами із таким написом зустріли Президента журналісти газети «Експрес».

Для пенсіонерів проїзд платний. Пенсіонери будуть плати за проїзд як всі інші – 5 гривень почнуть вимагати вже від суботи.

Звинувачений у сепаратизмі артист пояснив свої дії. Керівник балетної школи визнав, що у 2014 році в соцмережах модерував групу Антимайдану і переказував кошти на окуповані території.

Леви перезимують у майстерні. Скульптури перенесли із криниці на вулиці Коперника у приміщення, де фахівці їх відновлюють.

ВНЗ економлять. «Львівська політехніка» має намір заощадити на опаленні до п’яти мільйонів гривень.

«Снайпери» змагаються. Триста «кульовиків» змагаються на зимовому чемпіонаті України серед дорослих.