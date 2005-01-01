Головні новини Львова за 28 грудня

Під час річного звіту про роботу Андрій Садовий подякував львів'янам за підтримку

Наступного року досвід «розумного» мікрорайону впроваджуватимуть у різних районах Львова

«Львів'яни стоять поперек горла цій банді. Але ми мовчати не будемо»

В шахті ліфта загинула жінка. В обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ старша жінка впала до шахти ліфта.

Львівщиною гуляє кір. 20 працівників одного із львівських підприємств та ще троє львів'ян, серед яких двоє дітей, госпіталізували за останній тиждень до обласної інфекційної лікарні.

Поїзд наїхав на швидку. Аварія сталася у селі Давидів Пустомитівського району. Автівка швидкої допомоги зіткнулася з поїздом «Львів-Ходорів» на залізничному переїзді.

На Різдвяному ярмарку горіла ятка. Одна з яток, в якій готували глінтвейни, зайнялася вогнем. Інцидент трапився у четвер зранку.

Флеш-моб в аеропорту. Вдруге перед Новим Роком у залі летовища масово виконують колядки.

Знайди собі чотирилапого друга. В ЛКП «Лев» закликають львів'ян взяти додому безпритульного песика чи кота.

Міський голова прозвітував за рік роботи. Андрій Садовий підсумував події цього року перед громадою міста.

Розумний район. В межах програми «Розумний мікрорайон» навчальні заклади в районі Наукової отримали сучасне обладнання та нові технології.

Львівські спортсмени підсумовують рік. Львівські спортсмени аналізують рік, що минає та намагаються зазирнути у 2018-ий.