Лідер найбільшої опозиційної сили Польщі – партії «Право і справедливість» – Ярослав Качинський у четвер, 25 червня, заявив про намір повернути Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня, яким його нагородили у 2022 році.

За словами політика, цей крок стане демонстрацією його ставлення не стільки до українського народу, скільки до представників української влади та політичних еліт. Він також назвав це жестом підтримки президента Польщі.

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«Я поверну український орден князя Ярослава Мудрого. Це буде висловлення мого ставлення, можливо, не до українців, а до українських еліт. Крім того, це акт лояльності до нашого президента», – заявив Качинський під час пресконференції.

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Орден князя Ярослава Мудрого II ступеня Качинський отримав відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 1 червня 2022 року. Нагороду йому вручили за особистий внесок у розвиток українсько-польських відносин, а також підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Під час виступу польський політик також розкритикував участь мера Львова Андрія Садового в Конференції з питань відновлення України (URC), яка цього року проходить у польському Ґданську. Качинський заявив, що присутність Садового на заході нібито свідчить про ставлення України до Польщі. Окрім того, він звинуватив львівського мера у невиконанні фінансових зобов’язань перед польською компанією та назвав його «бандерівцем».

«На цій конференції присутній міський голова Львова. Незалежно від того, що він бандерівець, ця людина не платить польській фірмі за вже виконану роботу», – сказав політик.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Указ Володимира Зеленського викликав обурення серед низки польських політиків, зокрема президента Кароля Навроцького, який заявив, що рішення президента України – образа Польщі. 19 червня Кароль Навроцький заявив, що позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Наступного дня, 20 червня, Зеленський відправив Навроцькому орден кур’єром «Нової пошти».

Після цього від цієї нагороди також відмовились експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Також польські державні відзнаки повернули колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар та посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич.

Водночас ексдепутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер висловив незгоду з рішенням Кароля Навроцького та повернув йому свій Золотий Хрест Заслуги.