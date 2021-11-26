У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 26 листопада:

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поспішив із заявою про вихід Львівщини з червоної зони. Карантинні заходи продовжили на наступний тиждень, хоча кількість нових випадків поступово зменшується.

Петиція за збереження скульптури Франца Ксавера Моцарта за рекордний час набрала півтисячі підписів львів’ян. Для цього знадобилося менше однієї доби. Поміркуємо, як далі буде розвиватися ситуація.

Поліція зупинила політичну провокацію на Личаківському цвинтарі у Львові. Декілька злочинців вчинили спробу вандалізму на польських військових похованнях. Обговоримо, хто вкотре намагається посварити українців і поляків.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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