Вихід із червоної зони відтермінували, а на Личакові затримали провокаторів
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 26 листопада:
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поспішив із заявою про вихід Львівщини з червоної зони. Карантинні заходи продовжили на наступний тиждень, хоча кількість нових випадків поступово зменшується.
- Петиція за збереження скульптури Франца Ксавера Моцарта за рекордний час набрала півтисячі підписів львів’ян. Для цього знадобилося менше однієї доби. Поміркуємо, як далі буде розвиватися ситуація.
- Поліція зупинила політичну провокацію на Личаківському цвинтарі у Львові. Декілька злочинців вчинили спробу вандалізму на польських військових похованнях. Обговоримо, хто вкотре намагається посварити українців і поляків.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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