Андрій Сибіга відповів на погрози Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на погрози російського диктатора Владіміра Путіна щодо збільшення атак на українські судна та порти. Український міністр зауважив, що така риторика очільника Кремля свідчить про те, що той не хоче завершувати війну. Про це у вівторок, 2 грудня, Андрій Сибіга написав у соцмережі ікс.

Вдень 2 грудня російський диктатор, коментуючи вибухи російських танкерів у Чорному морі, заявив, що Росія у відповідь збільшить атаки на порти та судна України.

«По-перше, ми розширимо номенклатуру наших ударів по портових спорудах і кораблях, які заходять в українські порти Найрадикальніший спосіб – це відрізати Україну від моря», – заявив російський диктатор Владімір Путін.

Крім того, Путін пригрозив, атаками на судна інших країн, які нібито допомагають Україні. Окрім цього, очільник Кремля заявив про готовність Росії воювати проти Європи.

Заяви російського диктатора прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами глави української дипломатії, риторика Путіна свідчить про його небажання припиняти війну.

«Вже другий день поспіль Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну. Вчора він заявив, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам та свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані, перш за все, на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою», – наголосив Андрій Сибіга.

За словами українського міністра, Росія має припинити «кровопролиття, яке вона розпочала» й Україна повністю підтримує США у прагнення завершити війну. Також Андрій Сибіга наголосив, що Україна, США та Європа багато працювали для досягнення миру й тепер «настав час змусити джерело війни в Москві покласти їй край».

Додамо, що Росія регулярно атакує портову інфраструктуру України. Під час останньої атаки, що сталась в ніч на 17 листопада, в Одесі під обстріл потрапили кілька цивільних суден. Внаслідок чого на суднах виникли пожежі.

Крім того, у березні 2025 року росіяни атакували порт в Одесі балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули четверо чоловіків – екіпаж іноземного судна, який мав транспортувати пшеницю до Алжиру.

Нагадаємо, 28 листопада, у протоці Босфор біля узбережжя Туреччини на двох російських танкерах Kairos та Virat пролунали вибухи. Судно Kairos почало набирати воду, а Virat повідомив про пожежу у машинному відділенні. Обидва танкери Росія раніше використовувала для транспортування нафти в обхід санкцій. Відомо, що під час вибухів судна були без вантажу.

29 листопада, низка українських медіа з посиланням на анонімні джерела повідомила, що вибухи на суднах Kairos та Virat стались внаслідок дронових атак. Операцію нібито здійснили СБУ та Військово-морські сили, застосувавши далекобійні дрони Sea Baby.

Того ж дня, 29 листопада, МЗС Туреччини заявило про занепокоєння атаками на російські танкери. Там також повідомили, що контактують «з відповідними сторонами», щоб запобігти подальшій ескалації в Чорному морі.