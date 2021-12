Після примусової посадки літака Ryanair у Мінську Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, яке переважно обслуговував білоруський державний перевізник Belavia, і закрила одні з найпопулярніших маршрутів з України в Східній Європі. Інші рейси до країн цього регіону з українських аеропортів переважно виконують українські авіакомпанії або лоукостери, проте кілька місцевих перевізників на ринку ще є.

ZAXID.NET розбирається далі з правилами перевезень багажу авіакомпаніями, що виконують рейси по Україні та з країни, і на черзі – Czech Airlines, Ellinair, Azerbaijan Airlines, Buta Airways та airBaltic.

Czech Airlines

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55x45x25 см до 8 кг (+ особисті речі розміром 40х30х15 см до 3 кг);

зареєстрований багаж – до 250 см у сумі трьох вимірів до 23/32 кг;

багаж для немовлят – до 10 кг і до 115 см у розмірі трьох вимірів.

Авіакомпанія пропонує кілька тарифів, які передбачають різну норму ручної поклажі та зареєстрованого багажу. Також у перевізника є програма лояльності OK Plus, яка дозволяє провозити ще один зареєстрований багаж до 23 кг за тарифами Economy Light, Economy Plus та Economy Flex і до 32 кг – за тарифами Business Lite та Business. За всіма тарифами, крім Economy Light, багаж для немовлят – безкоштовний.

Тарифи Czech Airlines:

Economy Light – лише одна ручна поклажа без зареєстрованого багажу;

– лише одна ручна поклажа без зареєстрованого багажу; Economy Plus та Economy Flex – одна ручна поклажа і один предмет особистих речей, один зареєстрований багаж до 23 кг;

– одна ручна поклажа і один предмет особистих речей, один зареєстрований багаж до 23 кг; Business Lite та Business – дві ручні поклажі і один предмет особистих речей, дві одиниці зареєстрованого багажу до 32 кг кожна.

Гроші, ювелірні вироби, документи, ліки, окуляри, електронні прилади, музичні інструменти, мистецькі вироби тощо, можна провозити лише в ручній поклажі (якщо вони вписуються в її норми) або як цінні та крихкі предмети на окремому місці в салоні, оплативши його вартість. Розміри таких речей не мають перевищувати 49х35х135 см, якщо це музичний інструмент, і 42х41х80 см для решти предметів, вага – до 20 кг. Предмети, які перевищують ці норми, можна перевезти як вантаж карго.

Перевезення спортивного спорядження (лижного, хокейного, рибальського, для гольфу, дайвінгу, велосипеда, дошки для серфінгу) і вогнепальної зброї та боєприпасів тарифікується окремо. Спорядження має не перевищувати 250 см в сумі трьох вимірів і 32 кг ваги, зброя – 5 кг. Перевезення спортивного спорядження коштує 59 євро, а зброї та боєприпасів – 79 євро.

Вартість понаднормового багажу залежить від часу оплати. Перевищення ваги понад 32 кг, оплачене за 36 годин до вильоту, коштує 25 євро, менш ніж за 36 годин – 35 євро. Додатковий багаж, оплачений за 36 годин до вильоту, коштує 25 євро, менш ніж за 36 годин – 35 євро, в аеропорту перед посадкою – 45 євро.

Ellinair

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55x40x20 см до 8 кг (+ особисті речі, які вміщаються під переднє сидіння);

зареєстрований багаж – до 158 см у сумі трьох вимірів до 23 кг;

багаж для немовлят – до 10 кг і до 158 см у розмірі трьох вимірів;

багаж для студентів та призовників – 158 см у сумі трьох вимірів та вага до 28 кг (23+5, якщо тариф передбачає зареєстрований багаж).

Авіакомпанія має три тарифи, кожен з яких включає безкоштовне провезення однієї ручної поклажі та особистих речей. Economy Classic та Economy Comfort також передбачає перевезення одного зареєстрованого багажу, тоді як Economy Basic його не включає. Якщо ручна поклажа перевищує допустимі норми, її перевезення коштує додатково 50 євро для внутрішніх та 60 євро – для міжнародних рейсів.

Гроші, ювелірні вироби, документи, ліки, окуляри, електронні прилади можна провозити лише в ручній поклажі, якщо вони вписуються в її норми. Якщо ж пасажир все ж хоче провезти це як багаж, він має підписати форму про обмеження відповідальності авіакомпанії. Музичні інструменти можна перевезти як ручну поклажу або зареєстрований багаж, якщо вони не перевищують допустимі розміри. Один комплект гірськолижного спорядження, а також службова зброя перевозиться безкоштовно.

Ціни:

30 євро – водні лижі, рибальське спорядження;

– водні лижі, рибальське спорядження; 35 євро – комплект спорядження для гольфу;

– комплект спорядження для гольфу; 50 євро – спорядження для дайвінгу чи полювання, велосипед, дошка для серфінгу;

– спорядження для дайвінгу чи полювання, велосипед, дошка для серфінгу; 75 євро – обладнання для віндсерфінгу чи дельтапланеризму;

– обладнання для віндсерфінгу чи дельтапланеризму; 20 євро – перевезення кота чи собаки на внутрішньому рейсі (у контейнері розміром 55х40х20 см вагою до 8 кг);

– перевезення кота чи собаки на внутрішньому рейсі (у контейнері розміром 55х40х20 см вагою до 8 кг); 50 євро – перевезення кота чи собаки на міжнародному рейсі (у контейнері розміром 55х40х20 см вагою до 8 кг);

– перевезення кота чи собаки на міжнародному рейсі (у контейнері розміром 55х40х20 см вагою до 8 кг); 35/70 євро – перевищення норми зареєстрованого багажу на внутрішніх/міжнародних рейсах;

– перевищення норми зареєстрованого багажу на внутрішніх/міжнародних рейсах; 40/80 євро – перевезення понаднормового багажу до 32 кг на внутрішніх/міжнародних рейсах, оплачене онлайн завчасно;

– перевезення понаднормового багажу до 32 кг на внутрішніх/міжнародних рейсах, оплачене онлайн завчасно; 70/140 євро – перевезення понаднормового багажу до 32 кг на внутрішніх/міжнародних рейсах, оплачене в аеропорту;

– перевезення понаднормового багажу до 32 кг на внутрішніх/міжнародних рейсах, оплачене в аеропорту; 20/40 євро – перевезення додаткової одиниці багажу на внутрішніх/міжнародних рейсах, оплачене онлайн завчасно;

– перевезення додаткової одиниці багажу на внутрішніх/міжнародних рейсах, оплачене онлайн завчасно; 35/70 євро – перевезення додаткової одиниці багажу на внутрішніх/міжнародних рейсах, оплачене в аеропорту.

airBaltic

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55x40x23 см до 8 кг та особисті речі (сумочка з документами, ноутбук чи фотоапарат в сумці, парасолька тощо) розміром 40х30х15 см, загальна вага не має перевищувати 8/12 кг;

зареєстрований багаж – до 100х50х80 см вагою до 23 кг;

багаж для немовлят – до 10 кг.

Авіакомпанія має кілька тарифів, які передбачають різні норми перевезення як ручної поклажі, так і зареєстрованого багажу. Також перевізник має програму лояльності, яка збільшує безкоштовні норми багажу для тарифів Green Classic та Business.

Тарифи airBaltic:

Green ( Economy) – ручна поклажа і особисті речі вагою до 8 кг (за доплату 12 євро – до 12 кг), зареєстрований багаж до 23 кг можна докупити (вартість – від 15 євро);

– ручна поклажа і особисті речі вагою до 8 кг (за доплату 12 євро – до 12 кг), зареєстрований багаж до 23 кг можна докупити (вартість – від 15 євро); Green Plus та Green Classic ( Economy) – ручна поклажа і особисті речі вагою до 8 кг (за доплату 12 євро – до 12 кг), зареєстрований багаж до 23 кг;

– ручна поклажа і особисті речі вагою до 8 кг (за доплату 12 євро – до 12 кг), зареєстрований багаж до 23 кг; Business – ручна поклажа і особисті речі вагою до 12 кг, два зареєстровані багажі до 23 кг кожен, спортивне спорядження.

Якщо ручна поклажа перевищує допустимі розміри, за неї в аеропорту доведеться доплатити по 60 євро. Стільки ж коштує кожна додаткова одиниця зареєстрованого багажу, оформлена в аеропорту (завчасне оформлення стартує від 15 євро). Перевищення ваги зареєстрованого багажу коштуватиме 50 євро, перевищення розмірів – 60 євро, якщо ж перевищені і розміри, і вага – 110 євро. У зареєстрований багаж не можна здавати крихкі та цінні речі, а також їжу і те, що швидко псується.

Перевезення спортивного спорядження для економ-тарифів обійдеться в 35 євро – при оформлені разом з квитками, 40 євро – при оформленні пізніше, 60 євро – в аеропорту. Його вага не має перевищувати 23 кг. Якщо ж спорядження важить від 23 до 32 кг, доведеться доплатити ще 50 євро. Перевезення зброї коштує 60 євро, як і перевезення негабаритних музичних інструментів як додаткової ручної поклажі. Більші музичні інструменти (до розмірів 30х50х150 см) можна перевозити на кріслі поруч, оплативши вартість квитка.

Azerbaijan Airlines та Buta Airways

Бюджетна авіакомпанія Buta Airways є структурним підрозділом Azerbaijan Airlines, тому норми перевезення багажу для них схожі.

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 55x40x23 см до 10 кг (+ особисті речі – дамська сумочка, чоловічий портфель, ноутбук тощо);

зареєстрований багаж – до 158 см у сумі трьох вимірів до 23/32 кг;

багаж для немовлят – до 10 кг і до 115 см у розмірі трьох вимірів.

Авіакомпанія має кілька тарифів, які передбачають різні норми перевезення зареєстрованого багажу. Усі вони включають перевезення ручної поклажі та одного предмету особистих речей для рейсів Azerbaijan Airlines, натомість на рейсах Buta Airways за ручну поклажу доведеться доплатити. Крім того, норми і ціни на зареєстрований багаж можуть відрізнятися залежно від маршруту. Також перевізник має програму лояльності, яка збільшує безкоштовні норми багажу.

Тарифи Azerbaijan Airlines:

Економ – одна ручна поклажа, один зареєстрований багаж до 23 кг (на рейсах між Баку та Нью-Йорком або Кувейтом – два багажі до 23 кг кожен);

– одна ручна поклажа, один зареєстрований багаж до 23 кг (на рейсах між Баку та Нью-Йорком або Кувейтом – два багажі до 23 кг кожен); Комфорт та Бізнес – дві ручні поклажі, два зареєстровані багажі до 32 кг кожен;

– дві ручні поклажі, два зареєстровані багажі до 32 кг кожен; VIP – дві ручні поклажі, три зареєстровані багажі до 32 кг кожен.

Кожне наступне місце багажу до 23 кг коштує 50 євро (на рейси між Баку та Нью-Йорком або Пекіном – 100 євро). Перевищення допустимих розмірів 158 см або ваги (від 23 до 32 кг) коштуватиме 50 євро, перевищення розмірів нестандартного багажу (понад 203 см) – 100 євро.

Нестандартним багажем вважається спортивне спорядження, музичні інструменти, аудіо- та відеотехніка, телевізори і холодильники, габаритний багаж, тварини, зброя та боєприпаси. Їхнє перевезення має бути узгоджене з авіакомпанією та оплачене окремо. Безкоштовно понад норму можна провезти комплект гірськолижного спорядження або спорядження для гольфу, натомість велосипед входить у норму безкоштовного перевезення.

Тарифи Buta Airways:

Standard – один зареєстрований багаж до 10 кг;

– один зареєстрований багаж до 10 кг; Super – один зареєстрований багаж до 23 кг.

Спортивне спорядження перевозиться як зареєстрований багаж, якщо воно не перевищує дозволені розміри та вагу. Понаднормовий (у тому числі спортивне спорядження) та нестандартний багаж (наприклад, музичні інструменти) оплачується додатково, вартість може відрізнятися залежно від маршруту і дати вильоту. Також за додаткову плату на рейсах Buta Airways дозволено перевозити домашніх тварин (вагою до 8 кг з контейнером – у салоні).