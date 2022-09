Apple презентувала чотири нові моделі iPhone 14

Технологічна компанія Apple представила новий смартфон iPhone 14. Офіційне представлення ґаджету відбулось у середу, 7 вересня, на сайті компанії.

Зокрема, 7 вересня Apple презентувала сім новинок, серед яких три моделі годинників Apple Watch, чотири смартфони iPhone 14 та оновлені навушники AirPods Pro.

Apple Watch

Компанія презентувала три нові варіації годинників:

Apple Watch Series 8;

Apple Watch SE 2;

Apple Watch Ultra.

Ззовні Apple Watch Series 8 не відрізняється від Series 8 та має ті ж основні функції. Однак новий ґаджет містить оновлені функції здоров’я, безпеки та підключення, зокрема, датчик температури, орієнтований на жіноче здоров’я, функції відстеження циклу. При цьому в компанії переконують, що дані про здоровʼя будуть конфіденційними.

Apple Watch Series 8

Головною новою функцією безпеки Apple Watch Series 8 стала можливість виявлення ДТП. Годинник зможе визначити, чи потрапили ви в серйозну аварії, а потім автоматично викликати екстрені служби. Він надішле ваше місцезнаходження та сповістить ваші екстрені контакти.

Series 8 буде представлено в чотирьох алюмінієвих кольорах і трьох версіях з нержавіючої сталі. Ці типи годинників коштуватимуть 400-500 долларів США.

Нова модель Apple Watch SE буде доступна в сріблястому, графітовому та золотому кольорах. Цей годинник матиме таку ж функцію виявлення ДТП, що і Apple Watch Series 8.

Спеціальні ремінці Apple Watch SE 2

Apple Watch Ultra розроблений спеціально для спортсменів. Він обладнаний точними сенсорами з великою кількістю показників. Батарея годинника розрахована на 36 годин, а спеціальні циферблати містять компаси та детальні дані. Годинник містить також спеціальні функції для плавців. Для цієї моделі розробили також нові плетені ремінці. Вартість Apple Watch Ultra стартує від 799 доларів США.

Годинник Apple Watch Ultra

AirPods

Оновлені AirPods Pro 2 містять чіп H2, який, за словами розробників, забезпечує кращий звук. Також зʼявилася нова функція, що зменшує фоновий шум.

Навушники AirPods Pro 2

AirPods Pro мають новий сенсорний сенсор, тож користувачі можуть гортати ним збоку. Термін батареї зріс на 33%, тобто, до шести годин на одному заряді. Чохол для навушників тепер може працювати до 30 годин без підзарядки.

Cенсор навушників AirPods Pro 2

Нові AirPods Pro коштують 249 доларів США і надійдуть у продаж уже 9 вересня.

iPhone 14

iPhone 14;

iPhone 14 Plus (Max);

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

Нові iPhone 14 and iPhone 14 Plus з розміром екрана 6,1 та 6,7 дюймів відповідно. Ці моделі виглядають ідентично до попередньої версії iPhone 13 Pro і Pro Max. У Apple повідомили, що iPhone 14 Plus матиме найкращу тривалість роботи автономної роботи батареї, однак не уточнюють, скільки саме.

iPhone 14 та iPhone 14 Plus мають ідентичні до попередньої моделі розміри екрану

За словами розробників, новий iPhone 14 швидший за попередні моделі. Камера оснащена швидкою діафрагмою для кращого фіксування руху, яскравіші кольори, кращу текстуру та деталі. Експозиція в нічому режимі тепер теж удвічі швидша. Фронтальна камера містить більшу деталізацію та автофокус.

Опція відеозйомки містить нову функцію стабілізації Action Mode, що використовує датчики руху телефону для кращої корекції відео.

Оновлені віджети на iPhone 14 та iPhone 14 Plus

У нових iPhone 14 не буде фізичного отвору для SIM-карт, однак це стосується лише моделей для США.

Звʼязок і супутником дозволить автоматично викликати екстрені служби та краще відстежувати користувачів у місцях без стільникового звʼязку.

iPhone 14 коштуватиме 799 доларів, iPhone 14 Plus буде коштувати 899 доларів. Перші ґаджети надходитимуть у продаж із 16 вересня.

IPhone 14 Pro, як і очікувалось, отримав нову динамічний острівець, яка може змінювати розмір, щоб відображати різні віджети, наприклад музику та карти. Головною новою функцією iPhone 14 Pro розробники називають постійно увімкнений дисплей для відображення часу та віджетів на екрані блокування.

iPhone 14 Pro отримав 48-мегапіксельну камеру з чотирьохпіксельним сенсором. Оновлена модель також має нову ультрашироку камеру, що втричі покращена для фотографій при слабкому освітленні, та вдосконалену макрозйомку.

Ці моделі будуть доступні у кольорах Space Black, Silver, Gold і Deep Purple. Вартість iPhone 14 Pro стартує від 999 доларів, а iPhone 14 Pro Max – від 1099 доларів.