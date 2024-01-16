26-річний львів’янин на автомобілі Dacia Logan здійснив наїзд на припаркований автомобіль BMW 318

У понеділок ввечері, 15 січня, на парковці поблизу ТЦ «Арсен» на просп. Чорновола у Львові п’яний водій Dacia Logan, який ніколи не отримував водійських прав, вчинив ДТП. Після цього сталася бійка з водієм постраждалого авто.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, 26-річний львів’янин на автомобілі Dacia Logan здійснив наїзд на припаркований автомобіль BMW 318. У порушника були очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Далі між учасниками ДТП стався конфлікт та бійка.

З’ясувалося, що винуватець ДТП ніколи не отримував водійських прав. Наприкінці грудня його вже зупиняли нетверезим за кермом та складали на нього постанову. Рішення суду в цій справі ще не має.

Цього разу він відмовився від тесту на алкоголь. На нього патрульні склали протоколи за скоєну ДТП, за керування транспортним засобом в стані сп'яніння, а також винесли постанову за повторне впродовж року керування автомобілем без прав.