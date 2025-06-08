Росіяни будують укриття, щоб захистити літаки від українських атак

Росія почала споруджувати укриття для літаків на 14 військових базах, щоб захистити їх від українських атак. Про це у неділю, 8 червня, повідомило «Радіо Свобода».

Сліди робіт із будівництва помітили на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому українському Криму, а також у Севастополі, Гвардійському і Саках.

OSINT-аналітик Def Mon зазначає, що такі ж роботи проводять у кількох російських містах, зокрема, в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, в Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську та Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі.

Укриття для російських літаків, фото аналітика Def Mon

Спецоперація СБУ «Павутина»

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу за допомогою FPV-дронів. Відомо про ураження 41 стратегічного бомбардувальника армії РФ на чотирьох аеродромах ВПС Росії: «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Під час операції було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, російська делегація під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня, який відбувся після успішної спецоперації СБУ «Павутина», поводилася «спокійніше, аніж раніше».

7 червня Служба безпеки України оприлюднила нові карди, зроблені під час спецоперації «Павутина» зі знищення російської стратегічної авіації.