Росія почала споруджувати укриття на авіабазах, щоб захистити літаки від українських ударів
Будівництво укриттів проводять щонайменше на 14 базах
Росія почала споруджувати укриття для літаків на 14 військових базах, щоб захистити їх від українських атак. Про це у неділю, 8 червня, повідомило «Радіо Свобода».
Сліди робіт із будівництва помітили на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому українському Криму, а також у Севастополі, Гвардійському і Саках.
OSINT-аналітик Def Mon зазначає, що такі ж роботи проводять у кількох російських містах, зокрема, в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, в Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську та Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі.
Укриття для російських літаків, фото аналітика Def Mon
Спецоперація СБУ «Павутина»
У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу за допомогою FPV-дронів. Відомо про ураження 41 стратегічного бомбардувальника армії РФ на чотирьох аеродромах ВПС Росії: «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).
Під час операції було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.
За словами президента України Володимира Зеленського, російська делегація під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня, який відбувся після успішної спецоперації СБУ «Павутина», поводилася «спокійніше, аніж раніше».
7 червня Служба безпеки України оприлюднила нові карди, зроблені під час спецоперації «Павутина» зі знищення російської стратегічної авіації.