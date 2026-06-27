Віцепрем’єр й глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Віцепрем’єр й міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав «неадекватним» рішення президента Кароля Навроцького щодо позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Про це Сікорський сказав в інтерв’ю телеканалу TVN24 в п’ятницю, 26 червня.

За його словами, реакція Навроцького на рішення Володимира Зеленського надати найменування «імені Героїв УПА» одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ була «неадекватною», оскільки «принизила особисто президента України».

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Сікорський вважає, що якби президент Кароль Навроцький запитав його, він би порадив щось інше.

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«Еквівалентом було б, наприклад, назвати аеропорт у Ясьонці “аеропортом жертв УПА”, і тоді все було б у порядку», – зазначив міністр.

Натомість Навроцький «по суті позбавив себе можливості вести діалог з президентом важливої ​​країни, яка перебуває у стані війни», додав Сікорський.

Глава польської дипломатії додав, що хотів би побачити, «які аргументи використає українська сторона, щоб переконати польського президента ратифікувати договір про вступ» до Європейського Союзу.

«Бо переговори – це одне, а в кінці є договір, який у деяких країнах вимагає навіть референдуму, а у нас – підпису глави держави», – наголосив він.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Указ Зеленського викликав обурення серед низки польських політиків, зокрема президента Кароля Навроцького, який заявив, що рішення президента України – образа Польщі.

19 червня Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Наступного дня Зеленський повернув свою нагороду.

У відповідь від польських нагород відмовились міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та інші політики.

Згодом в інтерв’ю ТСН Володимир Зеленський заявив, що бачить у рішенні польського президента позбавити його ордена Білого Орла «виключно електоральний процес», оскільки восени 2027 року в Польщі відбудуться парламентські вибори. Водночас Кароль Навроцький заявив, що ця суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі.