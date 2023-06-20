Чоловік разом з ще кількома людьми побив 25-річного Павла Гоцко біля нічного клубу

Тернопільський міськрайонний суд засудив одного із нападників на 25-річного Павла Гоцко до восьми років позбавлення волі. Саме обвинувачений за результатами слідства завдав загиблому смертельний удар ногою в голову. Від побоїв 25-річний тернополянин ще пожив кілька хвилин і помер до приїзду бригади швидкої допомоги. У суді обвинувачений вину не визнав.

Смертельна бійка трапилася 30 травня 2021 року. У неділю близько 5:00 на проспекті Злуки, поблизу нічного клубу Allure загинув чоловік. За попередньою інформацією поліції, відвідувачі клубу побились із перехожим – 25-річним місцевим мешканцем Павлом Гоцком. Спершу між ними виник словесний конфлікт, який потім переріс у бійку. Павло Гоцко отримав кілька ударів у голову, які стали смертельними. Медики оперативно прибули на місце бійки, але констатували смерть хлопця.

Під час слухання справи слідство показало, що в той день обвинувачений разом ще з двома товаришами розпочали конфлікт з перехожими людьми – двома хлопцями та дівчиною. Серед них був і Павло Гоцко. Після того підозрюваний умисно завдав Павлу декілька ударів кулаками рук в ділянку голови.

«Своїми діями обвинувачений спричинив загиблому тілесні ушкодження у вигляді: закритої травми з розривом хребта між першим і другим шийними хребцями та крововиливами під оболонки і речовину спинного мозку, в головний мозок, та інші травми обличчя та голови», – йдеться у вироку суду від 16 червня 2023 року.

Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть 25-річного тернополянина настала від тяжкої травми голови та шиї, яка була спричинена розривом речовини спинного мозку між першим і другим шийними хребцями.

У суді обвинувачений свою вину не визнав і додав, що першим бійку розпочав друг загиблого. А Павло Гоцко, прийшовши кілька хвилин згодом, теж почав завдавати удари іншим чоловікам, в тому числі обвинуваченому. Тернополянин додав, що він двічі вдарив 25-річного загиблого, але попав в обличчя лише раз. А після того він пішов розбороняти свого знайомого з іншим чоловіком. А вже тоді побачив, що Павло впав і йому почали надавати першу медичну допомогу. Він став збоку, а друг Павла хотів знову його вдарити ногою, але не попав в нього, а в шию загиблого.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду заслухавши всі докази по цій справі та експертів виніс вирок обвинуваченому – визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть людини)

Також суд призначив тернополянину покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років. Сторона захисту обвинуваченого може також оскаржити вирок і подати апеляцію.