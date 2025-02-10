Тіньовий флот Росії складає 17% від усіх нафтових танкерів у світі

Країни Європейського Союзу розглядають розробку нового законодавства для затримування суден російського тіньового флоту. Про це у понеділок, 10 лютого, повідомило Politico з посиланням на власні джерела.

У ЄС розглядають пропозиції щодо використання міжнародного права для захоплення суден на екологічних або піратських мотивах.

«Якщо інституціям на рівні Євросоюзу не вдасться розробити таке законодавство, то окремі країни ЄС можуть розробити таке законодавство на національному рівні та спільно конфіскувати кораблі тіньового флоту Росії», – йдеться у матеріалі.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна наголосив, що близько 50% санкційної торгівлі російською морською нафтою проходить через Фінську затоку. При цьому існують серйозні екологічні загрози.

Тому у ЄС розглядають арешти танкерів тіньового флоту росіян через загрозу для навколишнього середовища. Адже більшість танкерів були в ужитку понад 15 років й мають дефекти.

Відомо, що наразі тіньовий флот Росії складає 17% від усіх нафтових танкерів у світі, а Балтійське море є критичною артерією для їхньої нелегальної торгівлі.

Нагадаємо, Financial TImes повідомляло, шо Росія наростила тіньовий флот на 70% попри санкції. Обсяг нафти, що перевозили ним, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день.

10 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Після цього ключові нафтові порти Китаю закрили доступ російському тіньовому флоту.