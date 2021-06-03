Верховна Рада засудила примусову посадку літака Ryanair в Мінську із подальшим затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича, визнавши такі дії білоруської влади загрозою міжнародній безпеці. Відповідну постанову №5597 підтримали 280 депутатів на засіданні 3 червня.

«Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака, білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Вказані дії становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеці руху повітряного транспорту та є порушенням міжнародних правил цивільної авіації», – йдеться в пояснювальній записці.

Так, нардепи засудили примусову посадки пасажирського компанії Ryanair, а також закликали білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича та всіх політичних в’язнів.

Верховна Рада також підтримала рішення Кабінету міністрів щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю та закриття повітряного простору білоруським літакам.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.

Зокрема, після затримання Протасевича Україна заборонила вітчизняним авіакомпаніям виконувати польоти над Білоруссю, а також закрила повітряний простір для білоруських літаків.