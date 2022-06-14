Росіяни вдарили одразу по кількох західних областях, але сили ППО знищили ворожі ракети. ППО також знищила ворожі ракети на Одещині. Українські військові вправно захищають наше небо та землю від російських загарбників.

ZAXID.NET підсумовує сто одинадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Сьогодні російські військові вдарили ракетами по чотирьох областях на заході України: Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій. Сили ППО збили ворожі ракети у всіх трьох областях. На Львівщині уламки збитої над Золочевом російської ракети понищили цегельний завод, є кілька постраждалих.

Вранці ворог також запустив ракети по Одещині, але українська ППО збила їх над морем і вони не наробили біди.

Із ночі росіяни також обстрілювали Сумщину, Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську області. Щодо сходу, то на Луганщині та Донеччині йдуть важкі бої. Росіяни перекинули додаткові сили на Сєвєродонецький напрямок.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 32 500 військових. Також було знищено:

танків – 1 434 (+2);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 503 (+11);

артилерійських систем – 721 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 229 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 97 (+0);

літаків – 213 (+0);

гелікоптерів – 179 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 473 (+13);

катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 588 (+3);

спеціальна техніка – 54 (+0);

крилаті ракети – 125 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У бою під Ізюмом загинув відомий активіст Роман Ратушний.