Ракетні удари по Кременчуку: частина ракет вдарила по нафтопереробному заводу, частина по ТЕЦ. Росіяни вдарили ракетами й по Кривому Рогу, обстріли були й на Харківщині та сході країни.

ZAXID.NET підсумовує сто п’ятнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росія рано вранці завдала ракетного удару по Кременчуку, зокрема по найбільшому в Україні нафтопереробному заводу. 6 російських ракет ударили по нафтопереробному заводу, який і так не працював, та ще 2 ракети – по ТЕЦ. Росіяни також трьома ракетами знищили нафтобазу на Дніпропетровщині.

Росіяни вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу – є руйнування та постраждалі. На Одещині сили ППО збили дві ворожі ракети. Також були обстріли на Харківщині, Луганській та Донецькій областях, а у Херсоні підірвали автомобіль начальника колонії, який співпрацює з окупантами.

За даними української розвідки, на кораблях Чорноморського флоту РФ готові до запуску 20 крилатих ракет типу «Калібр».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 33 350 військових. Також було знищено:

танків – 1 465 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 573 (+10);

артилерійських систем – 739 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 233 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 98 (+1);

літаків – 216 (+1);

гелікоптерів – 180 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 513 (+17);

катерів/кораблів – 14 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 594 (+1);

спеціальна техніка – 55 (+0);

крилаті ракети – 129 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Вранці 18 червня на війні загинув пластун, партієць Української Галицької партії 27-річний Артемій Димид, який служив у добровольчому батальйоні.