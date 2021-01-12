У випуску розповімо про те, скільки податків цьогоріч мають сплатити працюючі українці. Поговоримо про ціну на газ та про можливість змінити газопостачальну компанію. А також про винахідливих підприємців, які попри локдаун знайшли методи, за допомогою яких можна обійти заборони уряду і не отримати штраф. Є ще цікава архітектурна новина: проект львівського меморіалу номінували на премію European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022, яку вручають за найкращі проекти в галузі сучасної архітектури. А також розповімо про кризовий центр для біженців із Білорусі, який відкрили на вул. Дорошенка.

Також у випуску – про недобросовісного забудовника, який обманув Львівську міську раду: проект житлового комплексу на вул. Пасічній суттєво відрізняється від затвердженої мерією документації. А також поговоримо з нашим гостем – головним архітектором Львова Антоном Коломєйцевим – про те, що місто робитиме із недобросовісними забудовниками.

Забудовник на вул. Пасічній обманув Львівську міську раду.

Які ціни пропонують постачальники газу?

Лайфхаки локдауну: як львівські ресторани і спортзали обходять карантин.

Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні номінували на європейську премію.

Кожен працюючий українець цьогоріч сплатить 97 тис. грн на утримання держави.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET TV у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».