Ворог на порозі. Напередодні Путін таки визнав незалежність квазі-республік на сході, які створила сама ж Росія. Обговоримо зовнішньополітичну ситуацію. І не забарилися акції протесту. У Львові їх влаштували аж дві. Перша була вночі від небайдужих містян, другу вдень влаштували білоруси. Як львів'яни реагують на загострення ситуації? Осторонь ніхто не залишився: у Львові готуються до можливого вторгнення та переказують кошти на українську армію. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 22 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 136 436 (+161 за попередню добу).

Співробітники посольства США і Австралії виїхали зі Львова до Польщі

Дипломати з міркувань безпеки покидають територію України.

Серійний педофіл Микола Думич отримав 15 років тюрми

65-річний пенсіонер з Жовкви роками розбещував дітей у власній квартирі.

На залізничній станції «Сихів» у Львові загинула 14-річна школярка

Дівчинка вибігла на колію, де її збив поїзд Чернівці-Львів. Розглядається версія самогубства.

Львівська дизайнерка пожертвувала 100 тис. грн на українську армію

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У Львові проведуть навчальне оповіщення для мешканців

Упродовж години повідомлення від ЛМР лунатимуть із автомобілів патрульної поліції.

Львівська облрада ухвалила термінову заяву щодо визнання Росією «ЛДНР»

Депутати ЛОР зібралася на позачергову сесію, щоби ухвалити заяву щодо ситуації на Донбасі.

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