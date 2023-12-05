Посли Латвії, Литви та Естонії у Варшаві оголосили демарш польській владі у зв’язку з блокуванням перевізниками пунктів перетину кордону з Україною, заявивши, що це підриває її здатність протистояти повномасштабному вторгненню Росії. Про це 5 грудня повідомила речниця МЗС Естонії Бріта Кікас, передає «Європейська правда».

«Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки», – йдеться в заяві послів, щодо оголошення демаршу (у дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого для привернення уваги до певної проблеми, – ред).

Вона висловила сподівання, що Польща, Україна та Європейська комісія спільно знайдуть вирішення проблеми "найближчим часом", а Естонія продовжить пошук рішення з новим польським урядом.

«У міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання обов'язково буде обговорюватися», – зазначила Кікас.

Нагадаємо, польські протести на кордоні з Україною тривають з 6 листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед іншого, польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Е-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи «Шлях».

Через блокування на кордоні утворилися кілометрові черги з сотень вантажівок. Згодом стало відомо, що страйкарі отримали дозвіл на протести до лютого 2024 року. У відповідь на дії поляків українські перевізники влаштували попереджувальну акцію поблизу Краківця, яка не перешкоджає проїзду транспорту через кордон. Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.

Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.