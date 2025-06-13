Російські військові у таборі для полонених на Львівщині

Російські військовополонені, які скоїли в Україні тяжкі злочини, не підпадають під обмін. Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов, повідомило «Слідство.Інфо»12 червня.

За словами Бєлоусова, наразі правоохоронці встановили 18 російських полонених військових, які вчинили злочини. Серед них є убивці та ґвалтівники, яких Україна не міняє.

«Перебуваючи тут, вони просто очікують, щоб їх просто поміняли. Наша позиція принципова – ті, хто вчинив тяжкі злочини (вбивство, зґвалтування тощо), не можуть бути обміняні. І це важливо, щоб вони отримали покарання. Бо інакше не буде жодної відповідальності й страху в них. Росіяни не відчувають, що роблять зле… У нас 18 людей вчинили злочини, які ми встановили. Серед них є вбивці. Але жодного з них ми не обміняли», – заявив прокурор.

Юрій Бєлоусов повідомив, що не знає, чи погодитися Україна, коли буде обмінювати таких злочинців, це залежатиме від кількох українських полонених, яких РФ готова віддати в обмін за них.

«Чи обміняє їх Україна колись взагалі, чи ні – дуже складне запитання. Бо скільки нам запропонують обміняти наших полонених, коли настане такий момент… Тут важливо запитати рідних вбитих, чи готові вони до того, щоб обміняли вбивцю на інших наших полонених», – додав представник ОГП.

Раніше ZAXID.NET писав, що 2 червня під час другого раунду перемовин України та Росії в Стамбулі 2 червня обидві делегації домовилися здійснити кілька обмінів. Зокрема, сторони погодили обміняти полонених бійців, які мають важкі поранення та хвороби, а також бранців віком 18-25 років за формулою «всіх на всіх». Також Україна та Росія домовилися здійснити обмін загиблими військовими.

9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цього етапу до України повернули молодих бійців до 25 років.

Наступного дня, 10 червня, Україна повернула військових, які мають хвороби та важкі поранення. Звільнені воїни потребують негайної медичної допомоги.

11 червня до України повернули тіла 1212 полеглих на війни захисників.

Уже 12 червня відбувся другий обмін важкохворих і поранених військовополонених.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Україна навмисно не називає кількість звільнених з російського полону військовослужбовців у межах великого обміну, оскільки будь-які коментарі впливають на процес.