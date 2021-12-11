Росія провела танкові військові навчання зі стрільбами у Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України. Крім того, вони проходили на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на прес-службу російського міноборони.

Зазначається, що бойові стрілянини виконувались екіпажами зі знарядь сучасних танків Т-72Б3 і Т-90А з використанням штатних снарядів, а також із великокаліберного зенітного кулемета.

«Понад 1,5 тис. танкістів з'єднань і військових частин Південного військового округу (ЮВО) провели бойові стрілянини за п'ять днів бойового навчання в польових умовах», – йдеться у повідомленні.

У міноборони РФ повідомляють, що танкісти «вдосконалювали навички» у поразці мішеней, що імітують рухомий танк, протитанковий гранатометний розрахунок та безвідкатну артилерійську зброю на дистанціях від 300 до 2000 м.

Також повідомляється, що танкові екіпажі провели навчання «в умовах пустельної та гірсько-лісистої місцевості полігонів», розташованих у Волгоградській та Ростовській областях, Адигеї, Дагестані, Інгушетії, Північній Осетії, Карачаєво-Черкесії та Криму.

На танкодромах механіки-водії виконували вправи з водіння танків по пересіченій місцевості з подоланням природних перешкод, у тому числі протитанкових ровів та загорож.

За інформацією російського міноборони, «планом» такої бойової підготовки екіпажів бойових машин є нібито «вивчення тактики бою танкових підрозділів у настанні та обороні в денний та нічний час доби».

Що наразі відомо про скупчення російських військових біля кордону із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка також допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України на початку 2022 року. The Washington Post зазначає, що Кремль вдається до таких маневрів біля кордону, вимагаючи від США гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а Альянс утримається від певних військових дій в Україні та навколо неї.

Інформацію української розвідки підтвердили й американські колеги. Розвіддані США, як писав Bloomberg, дійсно свідчать про те, що Росія ймовірно готується до потенційного вторгнення в Україну – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу та у серйозності намірів Володимира Путіна – остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.

За оцінками України, Росія зосередила близько 115 тис. російських солдатів на кордоні, включно із окупованими територіями Донбасу та Криму. The Washington Post, посилаючись на офіційних осіб США та документи американської розвідки, припускає, що Кремль може задіяти для нападу до 175 тис. військових.

Німецький Bild навіть опублікував ймовірний сценарій вторгнення Росії, який передбачає захоплення до двох третин території України. Водночас аналітики з Fitch переконують, що напруження на кордонах не переросте у пряме військове зіткнення Росії та України. Мовляв, сама інформація про ймовірну агресію «збільшує геополітичні та санкційні ризики» лише для Росії.

Раніше глава Пентагону США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь Сполучених Штатів Америки на дії Росії щодо України здійснюватиметься спільно з міжнародною спільнотою. До цього Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести свої війська від українського кордону, заявивши, що вторгнення Росії спровокує санкції, «від яких раніше США утримувалися». Про підготовку «набору значних ініціатив» для стримування Росії говорив і Джо Байден. Водночас про які саме заходи йдеться, він не уточнив.