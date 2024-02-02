Момент вибуху літака на якому, як кажуть росіяни, перебували 65 українських військовополонених

Україна робила запити, у яких просила Росію передати тіла тих, хто начебто загинув під час падіння російського Іл-76 на Бєлгородщині 24 січня, однак Росія на це не погодилась. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону увечері у четвер, 1 лютого.

За його словами, 65 воїнів зі списку росіян, які начебто були на борту Іл-76, є справді українськими військовополоненими. Однак, наразі українській розвідці їхня доля досі невідома.

«Україна зверталася з запитами і продовжує це робити з приводу передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде», – сказав Юсов.

Він також зазначив, що обмін військовополоненими 31 січня, став майже завершенням зірваної операції у день падіння Іл-76, оскільки у межах обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня.

Представник ГУР наголосив, що міжнародне розслідування, якого вимагає Україна, залишається актуальним. Втім росіяни досі не підтвердили готовність до такого відкритого розслідування.

Як інформував ZAXID.NET, 24 січня у Бєлгородській області Росії розбився військовий літак Іл-76. Російське міноборони стверджувало, що в літаку нібито були українські полонені, яких везли на обмін. Водночас українські ЗМІ заявили, що Іл-76 перевозив ракети до комплексів С-300.

Пізніше в ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, але цього так і не сталося. Своєю чергою росіяни опублікували «список» з 65 українських полонених, які нібито загинули під час катастрофи. Водночас щонайменше дані принаймні 17 людей з оприлюдненого списку збігаються з даними 17 бійців ЗСУ, яких обміняли ще 3 січня. За словами президента Володимира Зеленського, Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту.