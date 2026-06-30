Матеуш Моравецький закликав польську владу жорсткіше реагувати на суперечності у відносинах з Україною

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок, 30 червня, повідомив, що передав український орден Ярослава Мудрого до музею пам’яті жертв Волинської трагедії в місті Холм. Про це пише RMF24.

За словами політика, таке рішення він ухвалив на знак протесту після присвоєння одній з українських військових частин імені «героїв УПА». На його думку, це негативно вплинуло на польсько-українські відносини.

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Моравецький зазначив, що отримав орден на початку повномасштабної війни, однак вирішив не повертати його Україні, а передати до музею.

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«Щоб кожен, хто відвідуватиме цей музей – як польські, так і іноземні гості – мав додатковий привід замислитися над тим, чим була ця надзвичайно жорстока, макабрична Волинська різанина», – наголосив він.

Колишній глава польського уряду також закликав ухвалити законодавчі зміни, які передбачали б відповідальність за пропаганду символів, пов’язаних із «бандерівством», а також заборону фінансування організацій, які, за його словами, героїзують українських націоналістів.

Крім того, Моравецький закликав польську владу жорсткіше реагувати на суперечності у відносинах з Україною, заявивши, що питання Волинської трагедії не можна замовчувати.

Євродепутат від партії «Право і справедливість» Міхал Дворчик повідомив, що також передає до музею нагороду, яку раніше отримав від президента України Володимира Зеленського. За словами Дворчика, співпраця між Польщею та Україною можлива лише за умови чесного діалогу про історичне минуле та взаємного визнання історичної правди.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Указ Володимира Зеленського викликав обурення серед низки польських політиків, зокрема президента Кароля Навроцького, який заявив, що рішення президента України – образа Польщі. 19 червня Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла.

Після цього від цієї нагороди також відмовились експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Також польські державні відзнаки повернули колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар та посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич.

22 червня віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський заявив, що повертає Україні дві державні нагороди. А 25 червня лідер найбільшої опозиційної сили Польщі – партії «Право і справедливість» – Ярослав Качинський розповів про намір повернути Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня, яким його нагородили у 2022 році.

26 червня колишній маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінський, а також ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і ексглава МЗС Збігнєв Рау заявили про повернення українських державних відзнак.