Ще троє польських політиків відмовилися від українських державних нагород
Кухцінський, Блащак та Рау вирішили повернути українські нагороди
Колишній маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінський, а також ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і ексглава МЗС Збігнєв Рау заявили про повернення українських державних відзнак. Про це на своїй фейсбук-сторінці у п’ятницю, 26 червня, написав Кухцінський.
Політики пояснили своє рішення «вшануванням жертв Волинської трагедії та солідарністю з президентом Польщі Каролем Навроцьким».
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«З поваги до жертв Волинського злочину та виявляючи лояльність до президента РП Кароля Навроцького, а також як вираз протесту проти ескалації конфлікту з боку українських політичних еліт – повертаємо отримані українські відзнаки», – йдеться у заяві.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Раніше всі троє польських політиків були нагороджені українськими державними відзнаками за внесок у розвиток українсько-польських відносин та підтримку України.
Доповнено о 12:31. Блащак пояснив, чому вирішив повернути державну нагороду України. За його словами, це рішення є жестом солідарності з родинами жертв Волинської трагедії, які, як він стверджує, роками не можуть належно вшанувати пам'ять своїх близьких.
«Я повертаю Орден «За заслуги», яким мене нагородила українська влада. Це жест солідарності з усіма родинами, які десятиліттями чекають на можливість гідно вшанувати своїх близьких і досі стикаються з перешкодами. Це також вираження мого протесту проти позиції нинішньої української влади», – написав Блащак.
Він також заявив, що таким чином висловлює підтримку президенту Польщі Каролю Навроцькому.
Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Указ Володимира Зеленського викликав обурення серед низки польських політиків, зокрема президента Кароля Навроцького, який заявив, що рішення президента України – образа Польщі. 19 червня Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла.
Після цього від цієї нагороди також відмовились експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Також польські державні відзнаки повернули колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар та посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич.
22 червня віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський заявив, що повертає Україні дві державні нагороди. А 25 червня лідер найбільшої опозиційної сили Польщі – партії «Право і справедливість» – Ярослав Качинський розповів про намір повернути Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня, яким його нагородили у 2022 році.