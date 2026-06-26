Марек Кухцінський заявив про повернення української державної відзнаки

Колишній маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінський, а також ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і ексглава МЗС Збігнєв Рау заявили про повернення українських державних відзнак. Про це на своїй фейсбук-сторінці у п’ятницю, 26 червня, написав Кухцінський.

Політики пояснили своє рішення «вшануванням жертв Волинської трагедії та солідарністю з президентом Польщі Каролем Навроцьким».

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«З поваги до жертв Волинського злочину та виявляючи лояльність до президента РП Кароля Навроцького, а також як вираз протесту проти ескалації конфлікту з боку українських політичних еліт – повертаємо отримані українські відзнаки», – йдеться у заяві.

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Раніше всі троє польських політиків були нагороджені українськими державними відзнаками за внесок у розвиток українсько-польських відносин та підтримку України.

Доповнено о 12:31. Блащак пояснив, чому вирішив повернути державну нагороду України. За його словами, це рішення є жестом солідарності з родинами жертв Волинської трагедії, які, як він стверджує, роками не можуть належно вшанувати пам'ять своїх близьких.

«Я повертаю Орден «За заслуги», яким мене нагородила українська влада. Це жест солідарності з усіма родинами, які десятиліттями чекають на можливість гідно вшанувати своїх близьких і досі стикаються з перешкодами. Це також вираження мого протесту проти позиції нинішньої української влади», – написав Блащак.

Він також заявив, що таким чином висловлює підтримку президенту Польщі Каролю Навроцькому.