Росіяни другий день поспіль масово атакують енергетичні об'єкти у різних областях України. Під ударом був Львів, де близько третини міста залишилось без електропостачання, також атакували дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині. Лише по Запоріжжю вранці росіяни випустили 12 ракет, а на Дніпропетровщині ворожі атаки тривали всю ніч.

ZAXID.NET підсумовує двохсот тридцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни другий день поспіль атакують енергетичні об'єкти в українських містах. Під час ранкової тривоги, яка тривала кілька годин, ворожі ракети завдали ударів по Львову, через що без електропостачання залишилось близько 30% міста. Під час ракетної атаки росіяни повторно влучили у дві електропідстанції і повністю їх знищили. Окупанти вдарили й по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, влада повідомила про серйозні ушкодження, тому в області вводили економію світла.

Росіяни також двічі атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині, другий удар нанесли, коли там працювали рятувальники. Сили ППО збили іранський дрон у небі над Хмельниччиною, а також кілька ворожих ракет на Київщині. За попередніми даними, українські захисники збили 20 російських ракет і 13 безпілотників.

Українські військові завдають ударів у відповідь. ЗСУ обстріляли і знищили електричну підстанцію у місті Шебекіно Білгородської області РФ, розташованому за 10 від кордону з Україною. Частина 45-тисячного російського міста залишилась без електропостачання.

По критичній інфраструктурі Запоріжжя російські війська випустили 12 ракет С-300, відомо, що одна людина загинула. Згодом під ворожі обстріли реактивними системами залпового вогню та аритилерії потрапили місто Оріхів та селище Степногірськ. Відомо про 7 загиблих.

Протягом ночі під постійними обстрілами перебувала Дніпропетровська область, ворог бив з «Градів», «Ураганів», «Торнадо-С» та важкої артилерії по трьох районах – Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому. На щастя, обійшлось без жертв.

Українці не перестають дивувати своєю відвагою, стійкістю та готовністю чинити спротив ворогу на всіх фронтах. Під час вчорашнього масового обстрілу у Дніпрі російською ракетою була суттєво пошкоджена вулиця і менш ніж через добу її повністю відновили.

Щодо ракетних обстрілів 10 жовтня, то відомо, що у різних регіонах країни загинули 19 людей, ще понад сотня зазнали поранень.

Українська розвідка інформує, що російські військові зараз починають масово завозити до Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Саме такими дронами ворог обстрілює наші міста.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 63 110 військових. Також було знищено: